شكرا لقرائتكم خبر عن سافر لإجراء عملية زراعة أسنان.. وفاة مواطن سعودي في مصر إثر طعنات غادرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقدم مجهولون على قتل مواطن سعودي بعد أن سددوا له عدة طعنات نافذة داخل مقر إقامته بأحد أحياء العاصمة المصرية، بعد ذهابه إلى هناك لإجراء عملية زراعة أسنان.

وكشفت وسائل إعلام، أن مجهولين اقتحموا الشقة التي كان يسكن بها المواطن في حي النزهة بالعاصمة المصرية القاهرة وسددوا له عدة طعنات نافذة أودت بحياته.

وباشرت الأجهزة الأمنية في مصر على الفور التحري عن ظروف وملابسات الجريمة، والبحث عن مرتكبيها، وتم القبض على الجانيَيْن، وأوضحت التحقيقات أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة، إذ تم ضبط مبلغ نقدي بحوزة الجانيَيْن، إضافة إلى جهازَيْ هاتف جوال يعودان للمجني عليه، وتم إحالة الجانيَيْن إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وإحالتهما إلى المحاكمة.

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من جانبها، تقدمت سفارة المملكة في القاهرة بخالص التعازي إلى أهل وذوي القتيل – رحمه الله –، سائلة المولى – عز وجل – أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

ولفتت السفارة إلى أنه منذ اليوم الأول للحادث تم التواصل مع أسرة القتيل – رحمه الله –، وأطلعتهم على الإجراءات كافة، إضافة إلى قيام السفارة بإبلاغ الجهات المختصة بالمملكة

كما عبَّرت عن شكرها وتقديرها للأجهزة الأمنية المصرية التي تحركت سريعًا فور علمها بالحادث، وتمكنت من القبض على الجانيَيْن في فترة زمنية قياسية، لم تتجاوز الـ 24 ساعة، وستستمر السفارة في متابعة القضية.