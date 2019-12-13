شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر الله: تأليف حكومة جديدة فى لبنان لن يكون سهلا ولابد أن تشمل الجميع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن الحكومة اللبنانية القادمة يجب أن تضم كل الأطراف حتى تتمكن من علاج أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عقود.
وأضاف "حكومة اللون الواحد التى تضم حزب الله وحلفاءه لا يمكنها أن تعالج أزمة البلاد والأزمة تحتاج إلى تكاتف الجميع"، وتابع نصر الله أن حزب الله يصر على مشاركة حليفه السياسى التيار الوطنى الحر فى الحكومة.
وفى خطاب بثه التلفزيون قال نصر الله إنه يأمل فى تكليف رئيس جديد للحكومة يوم الاثنين لكنه أضاف أن عملية التأليف لن تكون سهلة مشيرا إلى أن أزمة لبنان ازدادت سوءا منذ استقالة سعد الحريري.
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