شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مظاهرات بالجزائر رافضة لنتائج الانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت مظاهرة فى شوارع العاصمة الجزائرية، الجمعة، رافضة نتيجة الانتخابات الرئاسية التى فاز بها الرشح عبدالمجيد تبون.

نشرت وكالة رويترز صورا تظهر تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين بالعاصمة الجزائرية، تهتف ضد الرئيس الجديد، متهمين بزعم أن الانتخابات تم تزويرها.

وفى السياق ذاته، قال الرئيس الجزائرى المنتخب عبد المجيد تبون، إنه يمد يده للحراك الشعبى لحوار جاد من أجل مصلحة الجزائر.

وأضاف تبون - فى أول مؤتمر صحفى له مساء اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة - "سأعمل على جمع الجزائريين بلا تهميش أو إقصاء ودون أى نزعة للانتقام بل على العكس سأعمل جاهدًا على الجمع لطى صفحة الماضى وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية جديدة وأخلاق جديدة"، موجهًا التحية لمنافسيه الأربعة فى الانتخابات الرئاسية التى جرت أمس.

ووجه تبون الشكر لكافة أبناء الشعب الجزائرى وخاصة الشباب الذى دعمه بقوة ووضع ثقته فيه ، مجددًا التزامه للشباب بالانحياز لهم والعمل على إدماجهم الفعلى فى الحياة السياسية والاقتصادية ولتمكينهم من استلام المشعل.



الاحتجاجات

Advertisements



المظاهرات بالجزائر



رفض للانتخابات الرئاسية بالجزائر



رفض لنتائج الانتخابات



رفض نتائج الانتخابات



مسيرة بالجزائر



مسيرة رافضة لنتائج الانتخابات الجزائرية