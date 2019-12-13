شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» توضح خطوات تعديل الإقرار الضريبي إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه دعمًا لبيئة الأعمال وتسهيلًا للمستثمرين ورواد الأعمال، يمكن تعديل إقرار الزكاة وضريبة الدخل إلكترونيًّا.

وذكرت الهيئة عبر حسابها بموقع التواصل “تويتر” أن تعديل الإقرار يتم عبر عدة خطوات تتمثل أولًا في الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة، يتبعه اختيار الإقرار المراد تعديله، ثم تعديل واعتماد معلومات الإقرار المعدل، وأخيراً سداد أو ترحيل الفروقات المالية.

وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أن تعديل الإقرار لا يحتاج إلى مراجعة أو موافقة الهيئة أو إنشاء حالة فحص لإتمام التعديل، كما أنه لا يتطلب أي مستندات أو مرفقات.