داوود أوغلو يتعهد بإنهاء نظام أردوغان "الرئاسي"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty داوود أوغلو أسس حزب المستقبل لمنافسة حزب العدالة والتنمية

وأدلى أحمد داوود أوغلو بتصريحاته بعد يوم من إعلانه عن تأسيس "حزب المستقبل" - في خطوة يرى محللون أنها قد تؤدي إلى تقليص أعداد الناخبين المؤيدين لحزب أردوغان الحاكم.

وخلال اجتماع قدم فيه داوود أوغلو بيان حزبه الجديد وأعضائه المؤسسين، قال إن النظام الرئاسي الجديد الذي أقرته تركيا العام الماضي ومنح أردوغان سلطات واسعة، أدى إلى "انهيار في المعايير الديمقراطية".

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مقدم من بي بي سي

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ونقلت "أسوشيتد برس" عن داوود أوغلو قوله : "نحن ندافع عن نظام برلماني خال من كل أشكال الوصاية".

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والحزب هو الأول بين حزبين انفصاليين يؤسسهما حلفاء سابقين لأردوغان وسط تقارير تشير لحالة سخط في أروقة الحزب الحاكم جراء نظام حكمه السلطوي.

وكان علي باباجان، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء تولى حقائب وزارة الخارجية وكذلك الاقتصاد، قد أعلن عن خطط لتأسيس حزب جديد أيضا.