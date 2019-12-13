داوود أوغلو يتعهد بإنهاء نظام أردوغان "الرئاسي"

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وأدلى أحمد داوود أوغلو بتصريحاته بعد يوم من إعلانه عن تأسيس "حزب المستقبل" - في خطوة يرى محللون أنها قد تؤدي إلى تقليص أعداد الناخبين المؤيدين لحزب أردوغان الحاكم.
وخلال اجتماع قدم فيه داوود أوغلو بيان حزبه الجديد وأعضائه المؤسسين، قال إن النظام الرئاسي الجديد الذي أقرته تركيا العام الماضي ومنح أردوغان سلطات واسعة، أدى إلى "انهيار في المعايير الديمقراطية".
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مقدم من بي بي سي
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مليارات ليبيا التي يريدها اردوغان! ما سر اهتمام اردوغان بحكومة طرابلس؟
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ونقلت "أسوشيتد برس" عن داوود أوغلو قوله : "نحن ندافع عن نظام برلماني خال من كل أشكال الوصاية".
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والحزب هو الأول بين حزبين انفصاليين يؤسسهما حلفاء سابقين لأردوغان وسط تقارير تشير لحالة سخط في أروقة الحزب الحاكم جراء نظام حكمه السلطوي.
وكان علي باباجان، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء تولى حقائب وزارة الخارجية وكذلك الاقتصاد، قد أعلن عن خطط لتأسيس حزب جديد أيضا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.