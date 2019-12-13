اخبار الخليج

داوود أوغلو يتعهد بإنهاء نظام أردوغان "الرئاسي"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements
داوود أوغلو أسس حزب المستقبل لمنافسة حزب العدالة والتنمية دبي - بواسطة محمد فارس © Getty داوود أوغلو أسس حزب المستقبل لمنافسة حزب العدالة والتنمية تعهد رئيس وزراء تركي سابق دشن حزبا لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة بعودة البلاد للديمقراطية البرلمانية وتوسيع قاعدة الحقوق والحريات.

وأدلى أحمد داوود أوغلو بتصريحاته بعد يوم من إعلانه عن تأسيس "حزب المستقبل" - في خطوة يرى محللون أنها قد تؤدي إلى تقليص أعداد الناخبين المؤيدين لحزب أردوغان الحاكم.

وخلال اجتماع قدم فيه داوود أوغلو بيان حزبه الجديد وأعضائه المؤسسين، قال إن النظام الرئاسي الجديد الذي أقرته تركيا العام الماضي ومنح أردوغان سلطات واسعة، أدى إلى "انهيار في المعايير الديمقراطية".

شاهد ايضًا: مليارات ليبيا التي يريدها اردوغان! ما سر اهتمام اردوغان بحكومة طرابلس؟

مقدم من بي بي سي

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • احتجاجات مستمرة في العراق بعد ضحايا الأمس

    احتجاجات مستمرة في العراق بعد ضحايا الأمس

    احتجاجات مستمرة في العراق بعد ضحايا الأمس

    شعار dw.com dw.com
  • تعنت أمريكي ودبلوماسية ألمانية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي #مسائية_DW

    تعنت أمريكي ودبلوماسية ألمانية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي #مسائية_DW

    تعنت أمريكي ودبلوماسية ألمانية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي #مسائية_DW

    شعار dw.com dw.com
  • تخبط في المشهد السياسي بألمانيا ..هل تترنح حكومة ميركل؟

    تخبط في المشهد السياسي بألمانيا ..هل تترنح حكومة ميركل؟

    تخبط في المشهد السياسي بألمانيا ..هل تترنح حكومة ميركل؟

    شعار dw.com dw.com

1

إلغاء

الإعدادات

إيقاف

Advertisements

HD

HQ

SD

LO

مليارات ليبيا التي يريدها اردوغان! ما سر اهتمام اردوغان بحكومة طرابلس؟

شعار dw.com
dw.com

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

ونقلت "أسوشيتد برس" عن داوود أوغلو قوله : "نحن ندافع عن نظام برلماني خال من كل أشكال الوصاية".

أخبار ذات صلة

والحزب هو الأول بين حزبين انفصاليين يؤسسهما حلفاء سابقين لأردوغان وسط تقارير تشير لحالة سخط في أروقة الحزب الحاكم جراء نظام حكمه السلطوي.

وكان علي باباجان، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء تولى حقائب وزارة الخارجية وكذلك الاقتصاد، قد أعلن عن خطط لتأسيس حزب جديد أيضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر داوود أوغلو يتعهد بإنهاء نظام أردوغان "الرئاسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا