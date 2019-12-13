شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تقبض على إرهابى حاول الهرب من الموصل إلى كردستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على إرهابى حاول الهرب من مدينة الموصل الى إقليم كردستان. وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إنه "بعملية نوعية ومتابعة مستمرة، تمكنت الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين فى القيارة بأيسر الموصل اثناء محاولته الهروب إلى إقليم كردستان". وأضافت، أن المُلقى عليه القبض "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

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