شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: نريد العمل بعيداً عن الإقصاء وسنسعى إلى لم الشمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى، الفائز فى الانتخابات التى أجريت مؤخرا ، إنه يريد العمل بعيداً عن الإقصاء وسنسعى إلى لم الشمل فى الجزائر.

وأضاف تبون ، في أول كلمة له بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الجزائرية، سيعمل على إدماج الشباب الجزائرى فى الحياة السياسية والاقتصادية، موجهاً شكره لكافة الشعب الجزائرى ، قائلا : "أمد يدى للحراك من أجل حوار جاد يحقق مصلحة الجزائر وحدها"، مؤكداً أن مسار الانتخابات أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية.

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وأشاد تبون بدور الجيش الجزائرى فى تأمين الحماية للحراك، لافتاً إلى أنه يريد على ضوء الانتخابات بناء الجمهورية الجديدة فى الجزائر ، مضيفا "أحيى المرأة الجزائرية، مجدداً الاتزام بحمايتها والدفاع عن حقوقها كاملة عاملة كانت أم سيدة بيت ، دون أن أنسى ذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من العيش الكريم"، مختتما:"تحيا الجزائر.. المجد لشهدائنا الأبرار".