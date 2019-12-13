شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: الوضع فى ليبيا ضمن أجندة حوارنا مع الجانب التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، اليوم الجمعة، أن الوضع فى ليبيا من أولويات الاتصالات الجارية بين روسيا وتركيا، وأن الطرفين يبحثان عن نقاط تفاهم حول هذا الموضوع.

وقال جروشكو -فى تصريح صحفى أوردته قناة "روسيا اليوم"- "نخوض حوارا سياسيا مكثفا شبه يومى حول مواضيع واضحة تماما ومعروفة لدى الجميع، و نناقش جميع القضايا التى نعتبرها ذات أهمية بالنسبة للأمن الإقليمي".

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ورحب الدبلوماسى الروسى بجهود التوسط بين الأطراف الليبية، والتى يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا، غسان سلامة، قائلا "ما يجمع بين أناس ذوى الحكمة، هو إدراك أن المشكلة يجب أن يحلها الليبيون أنفسهم، بمشاركة جميع الأطراف الليبية، عن طريق التفاوض".

وأشار إلى أن موسكو أكدت مرارا أن دبلوماسيتها متمسكة بالحفاظ على قنوات الاتصال مع جميع الأطراف الليبية.