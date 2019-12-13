وزير تونسي: حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها التفاوض مع "النقد الدولي"

تونس/ عائشة يحياوي/ الخليج 365

قال توفيق الراجحي، الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، إن الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، "أصبحت حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لا يمكنها التفاوض حول المراجعة السادسة لاتفاق القرض الممدد" مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك في حديث للأناضول، على هامش مؤتمر صحفي عقد، الجمعة، بقصر الحكومة بالعاصمة تونس.

وأوضح الراجحي، أن "الحكومة القادمة ستكون المسؤولة عن المفاوضات حول المراجعة السادسة ضمن اتفاق القرض الممدد الذي تم توقيعه في مايو/أيار 2016".

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والخميس، طلب رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، من رئيس البلاد قيس سعيد، تمديد مهلة مشاورات تشكيل الحكومة، والتي تنتهي الأحد.

يشار أن تونس تحصلت على خمسة أقساط بقيمة 1.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن يقدّر القسط السادس من القرض بـ 450 مليون دولار، وفق تصريحات سابقة للراجحي.



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