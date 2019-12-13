رئاسيات الجزائر.. بن قرينة يطلب إعفاءه من قيادة حزبه عقب خسارته

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

طلب عبد القادر بن قرينة، الذي حل ثانيًا في سباق الرئاسة الجزائرية، الجمعة، إعفاءه من رئاسة حزبه "حركة البناء الوطني".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده بن قرينة، الجمعة، بعد ساعات على إعلان نتائج الانتخابات التي جرت الخميس، وفاز فيها رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، وحل "بن قرينة" ثانيًا.

وقال بن قرينة: "مهما كانت النتائج المعلنة، فإنني أطلب إعفائي من مهامي كرئيس لحركة البناء (إسلامية)، وسأضع نفسي رهن قرار مؤسساتها، التي ستقرر وضعي ومستقبل المسارات وسوف أحترم قراراتها".

ولم يوضح السياسي الإسلامي سبب قراره، لكنه أكد: "سوف أتعامل مع الوقع الجديد كما هو دون طعن، وسأكون ساعيًا لإصلاح وضع بلدي من أي موقع شعبي أو سياسي أكون فيه".

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وتابع: "أنا ابن الشعب، ورجل دولة، ولبيت نداء وطني".

وبن قرينة من مؤسسي حركة المجتمع الإسلامي (حركة مجتمع السلم حاليا) عام 1989، المحسوبة على تيار "الإخوان المسلمين"، كما انتخب نائبا في البرلمان باسمها عام 1997 قبل أن يغادره لمنصب وزير السياحة.

وعام 2013، أسس بن قرينة "حركة البناء الوطني" إلى جانب قياديين انشقوا قبل سنوات عن حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد حاليا)، وانتخب لرئاسة الحركة نهاية مارس/ آذار الماضي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى، بنسبة 58.15 بالمئة من الأصوات، متجاوزًا منافسيه الأربعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.