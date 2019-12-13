بمشاركة دولية واسعة.. انطلاق أعمال "منتدى الدوحة" السبت

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

تنطلق السبت في العاصمة القطرية أعمال "منتدى الدوحة"، بمشاركة دولية واسعة.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى الذي يستمر ليومين، من تركيا، وزيرا الدفاع خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

ويشهد منتدى الدوحة، مشاركة نوعية وقياسية لمسؤولين من مختلف الدول، بينهم رئيس وزراء ماليزيا محمد مهاتير الذي يتواجد بالدوحة في زيارة رسمية.

كما يشارك وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن في المنتدى برفقة مستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترامب.

وينطلق المنتدى، بجلسة افتتاحية تليها جلسة عامة بعنوان "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب".

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كما تعقد عدة جلسات موازية تتناول محاور "من يقع على عاتقه التصدي لتحديات الهجرة؟"، و"ميزان القوى الجديد بعد الاتفاق العالمي"، و"طاولة مستديرة حول سوريا: مسارات تحقيق السلام".

وإلى جانب جلسات أخرى، يناقش منتدى الدوحة قضية الأمن الإقليمي.

كما يتباحث المشاركون في ورشة عمل للوقوف على النموذج الأمثل لتحقيق الأمن الإقليمي الشامل في منطقة الخليج، ومناقشة المبادئ والإجراءات والآليات اللازمة لتيسير النقاشات بشأن تأطير هذا النموذج.

ومنتدى الدوحة، تم إنشاؤه عام 2000، كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.

ويجمع المنتدى صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.

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