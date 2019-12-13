البلوشي يوقع رواية “سر بن غورين في جدة”

سلمى الشهراني بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين وزوار معرض جدة الدولي الخامس للكتاب وقع الروائي سعود البلوشي روايته الجديدة “سر بن غورين في جدة”.

وتتحدث الرواية عن فتاه ايرانية يهودية (سارا) يبلغ عمرها 11 عام تحدت والدها المتعسف فى الترفيه مما يجعلها تتحمس للهجرة إلي إسرائيل مع عائلتها ومجموعة من التجار اليهود.

واثناء مرورهم في العراق يقعون في ورطة تجعلهم يدعون أنهم حجاج لينحرف اتجاه سفرهم الي مكه بدلا من اسرائيل، وهناك تتعرض الفتاة الي الخطف من قبل أحد افراد جماعتها وتباع كجاريه لأحدى العائلات المكيه وتضل في العبودية مدة 20 عاماً حتي تتحررت وتتزوج من رجل عربي متخفي كعبد في نفس القصر لكي تحصل علي أوراق العتق من العبودية والجنسية السعودية لتكمل هجرتها نحو اسرائيل.

وفي الأردن تسكن سارا عند عائلة فلسطينية التي تكتشف انها يهودية وليست سعودية وتقرر مساعدتها للدخول الي فلسطين وتفقد العائلة طفلين بسببها مما يدفع سارا الي التخلي عن حلم الهجرة والعوده الي السعودية.

وفي العام 2009 واثناء سيول جده يكتشف صديق ولدها سرها بسبب تسميه بن غوريون.

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