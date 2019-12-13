لوشيسكو: مواجهة الترجي “حياة” أو “موت”

صحيفة الخليج الالكترونية

اعتبر الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، مواجهة الغد أمام فريق الترجي التونسي الأهم لفريقه.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفريقين غداً ضمن كأس العالم للأندية: “هذه المباراة بالنسبة لنا حياة أو موت، وهي المباراة الأهم لفريقنا في كأس العالم للأندية”.

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وعن فريق الترجي قال: “شاهدنا فريق الترجي ونعرف أنه فريق جيد من الناحية البدنية كما يتمتع بالخبرة والنضج والثقة، لدينا أيضًا مستويات جيدة ودافع قوي. ونتطلع لمباراة الغد لأنها بمثابة النهائي”.

وأضاف متحدثاً عن لاعبي فريقه وخبرتهم قال: “تشكيلة الفريق تضم العديد من اللاعبين الذين بلغوا نهائي دوري أبطال آسيا 2014 و2017، وبالتالي فإنهم تطوروا وأصبحوا يمتلكون الخبرة والسيطرة على مشاعرهم، مما مكنهم من الفوز بلقب دوري أبطال آسيا هذا العام”.

وعما إذا كانت الفرصة الذهبية سانحة أمام الفريق للفوز باللقب، قال لوشيسكو: “نركز الآن على المباراة التالية ونتعامل مع كل مباراة على حدة وهدفنا الوصول بعيدًا في البطولة”.