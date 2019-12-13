تصويت أولي في الكونغرس يفتح الباب لـ”عزل ترمب”

صحيفة الخليج الالكترونية أفادت مصادر عن تصويت أولي في الكونغرس الأميركي يفتح الباب لإجراءات عزل الرئيس دونالد ترمب. وصوتت لجنة العدل في مجلس النواب لصالح اتهامي العزل، الأول فيما يخص إساءة استخدام السلطة حيث أيد 23 عضواً القرار في حين رفضه 17 آخرون، والثاني المتعلق بعرقلة عمل الكونغرس حيث أيد 23 عضواً القرار في حين رفضه 17 آخرون.

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