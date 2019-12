“Xbox Series X” الجيل الجديد من منصة ألعاب مايكروسوفت

مايكروسوفت تكشف عن الجيل الجديد من أجهزة ألعابها تحت اسم ” Xbox Series X” في حفل جوائز أفضل ألعاب العام.

بعد فترة من الحديث حول الحديث عن الجيل الجديد من أجهزة ألعاب مايكروسوفت إكس بوكس، كشفت الشركة في حفل توزيع جوائز أفضل الألعاب للعام النقاب عن الجيل الجديد تحت اسم “Xbox Series X” ليكون بداية السلسلة التي تسعى الشركة من خلالها إلى الصعود لقمة أجهزة الألعاب في العالم.

يأتي جهاز مايكروسوفت بتصميم أشبه بصندوق مستطيل ومختلف كليًا عن السابق وذراع تحكم مع زر مشاركة وتصميم مريح لليد أكثر.

وما يميز الجهاز من ناحية التصميم إمكانية استخدامه وتثبيته بشكل طولي أو أفقي لوجود فتحة التهوية على أحد جوانبه الصغيرة.

يأتي Xbox Series X مع معالج مركزي مصمم خصيصًا بالاعتماد على معالج AMD Zen 2 ومعمارية Radeon RDNA، وقرص تخزين من نوع NVMe SSD لتسريع كتابة وقراءة البيانات وبالتالي سرعة التحميل. كما سيضيف الجهاز دعم الألعاب بجودة تصل 8K مع معدل إطارات 120 في الثانية، وسيضيف كذلك تقنية تتبع الأشعة التي ستمنحه واقعية كبيرة أثناء اللعب.

ورغم إعلان أبرز المواصفات لكن الشركة لم تتحدث عن نوع معالج الرسومات لكنها أكدت تفوقه 8 أضعاف على Xbox One.

ما يعني أن الجهاز يمتلك إمكانيات هائلة مقارنة مع الأجيال السابق خاصة على مستوى الرسومات بفضل المعالج الجديد وتتبع الأشعة.

Introducing the new Xbox Series X. Power your dreams. #XboxSeriesX #PowerYourDreams pic.twitter.com/3r0WtUs9xG