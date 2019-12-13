كشفت بلومبيرغ أن شركة آبل استحوذت على شركة ناشئة جديدة ستستخدم تقنياتها في تحسين جودة الصور الملتقطة عبر آيفون وذلك بعد تنامي المنافسة في هذا المجال من خلال اللاعبين الكبار مثل هواوي وجوجل.
وحسب الوثائق الرسمية فإن آبل اشترت الشركة الناشئة Spectral Edge والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. وتقوم تقنية الشركة على جمع البيانات التي تحصل عليها من العدسات التقليدية والعدسات بالأشعة تحت الحمراء معاً للحصول على صور أفضل.
هذا الاستحواذ يكشف العديد من خطة آبل المستقبلية، فهي ستركز بشكل واضح على التصوير كإحدى المزايا التنافسية الأساسية لتسويق آيفون، كما أنها قد تضيف لاحقاً عدسة تصوير بالأشعة تحت الحمراء إضافة للعدسات الاعتيادية، وهذه العدسة أساسية لعمل تقنية Spectral Edge.
لا معلومات حول قيمة الصفقة بعد، لكن الشركة جمعت 5.3 مليون دولار بجولة تمويل أجرتها العام الماضي، لذا على الأرجح لم تدفع الكثير مقابلها.
يذكر أن تيم كوك كان قد ألمح في تصريح سابق أن آبل تشتري شركة ناشئة جديدة كل اسبوعين أو ثلاثة بمعدل وسطي، وهذا يتفق مع أن غالبية تلك الاستحواذات لا نعلم عنها إلا بعد وقت متأخر ولا نعلم أيضاً قيمتها.
التدوينة آبل تستحوذ على شركة ناشئة لتحسين تصوير آيفون ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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