شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «تعليم المدينة» لقادة المدارس بشأن استعمال الطلاب للأدوات الحادة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
وجهت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة تنبيها إلى قادة مدارس البنين من ارتفاع ظواهر حمل الطلاب للأدوات الحادة، وطلبت منهم في خطابها منع الطلاب من حمل السكاكين والأدوات الحادة مثل “المشارط والمقصات” حتى لا يتم استخدامها في الشجار وممارسات خطرة.
كما قررت إدارة التعليم تنظيم حملات تفتيشية وسط الطلاب لسحب الآلات الحادة من الطلاب وتحرير محاضر في حالة ضبطها ورفع الأمر إلى الجهة المعنية لاتخاذ اللازم، حسب “عكاظ”.
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