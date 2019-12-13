شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير أرض بمساحة مليون م2 في الرياض.. توفر 1500 قطعة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشف برنامج “الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان، عن تطوير أرض بمساحة 1 مليون متر مربع بالرياض، وذلك عن طريق مالكها، مشيرة إلى أنه يتوقع أن تتوفر 1500 قطعة سكنية قريبا.

Advertisements

وأوضح البرنامج في بيان صحفي، أن العديد من الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم جرى تطويرها خلال الفترة الماضية، وأن هناك أراضٍ بيضاء خاضعة للرسوم في المدن المستهدفة يجري تطويرها حالياً من قبل ملاكها أو بالتعاون مع وزارة الإسكان لإنشاء قطع سكنية عليها، بهدف توفير قطع سكنية للمواطنين.

ولفت البيان إلى أن رسوم الأراضي البيضاء تطبق حالياً في المرحله الأولى في كل من جدة والرياض وحاضرة الدمام، ويشمل تحصيل الرسوم من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الثلاث، التي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر فأكثر.

وأشار إلى أن الرسوم لا تطبق على الأرض التي ينجز تطويرها، أو تلك التي يعتمد المخطط عليها اعتماداً نهائيا، أو التي يكتمل بناؤها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد.