مباحثات دفاعية بين الإمارات وإندونيسيا







اسماء السيد - ابوظبي: أجرى محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي اجتماعات ومباحثات مع مسؤولين اندونيسيين خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى جاكرتا. وقال بيان رسمي أنه التقى وزير الدفاع الإندونيسي، وتم استعراض "علاقات التعاون في المجال الدفاعي والصناعات العسكرية الدفاعية" بين الدولتين. وزار البواردي أيضا عددا من المنشآت والشركات المتخصصة في الصناعات العسكرية ومجال الطيران. وشارك الوزير الإماراتي أيضا في افتتاح الملحقية العسكرية لبلاده في الإمارات، بحسب البيان.

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