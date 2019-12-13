سفيرة السعودية تزور موقع هجوم فلوريدا









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: زارت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود الخميس قاعدة عسكرية في فلوريدا كانت موقعا لهجوم شنه متدرب عسكري سعودي قتل فيه ثلاثة أشخاص.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الجمعة، في بيان أن السفيرة زارت قاعدة بنساكولا الخميس "لتقديم خالص تعازيها للمأساة التي وقعت الأسبوع الماضي، ولتعزيز تعاون المملكة العربية السعودية الكامل مع السلطات الأميركية في التحقيق بهذا الحادث".

وبحسب الوكالة فإن السفيرة السعودية تعهدت "متابعة التحقيق، وتقديم أي مساعدة ممكنة لتسريعه".

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وكان الملازم في سلاح الجوّ الملكي السعودي محمد الشمراني (21 عاماً) أطلق الأسبوع الماضي النار من مسدس في إحدى قاعات التدريب في قاعدة بينساكولا، ما أدّى الى سقوط ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.

وبعدها بأيام، قرر البنتاغون تعليق كل عمليات التدريب الجارية حالياً على الأراضي الأميركية لعسكريين سعوديين.

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية للصحافيين طالباً عدم نشر اسمه إنّ تدريب العسكريين السعوديين سيُستأنف حالما تنتهي عملية مراجعة الإجراءات الأمنية المتّبعة والتحقّق من سوابق كل العسكريين الأجانب الذين يتمّ تدريبهم حالياً في الولايات المتحدة.

وندّد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بـ"الجريمة الشنعاء" معتبرا ان مرتكبها "لا يمثل الشعب السعودي".