شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو للحوار بين الأطراف الليبية لحل الأزمة فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية دعوتها اليوم الجمعة إلى إجراء حوار بين الجماعات المتحاربة فى ليبيا لحل الأزمة فى البلاد، وذلك بعد يوم من دعوة خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبي قواته للتقدم صوب قلب العاصمة طرابلس.
وبدأ حفتر هجوما فى أبريل لانتزاع السيطرة على طرابلس لكن الهجوم تعثر على مشارف المدينة.
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