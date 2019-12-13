الأرقام التفصيلية الخاصة بانتخابات الرئاسة الجزائرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الجمعة ، فوز المرشح المستقل عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات.

وفيما يلى الارقام الخاصة بالانتخابات الرئاسية التى أعلنها اليوم الجمعة محمد شرفى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.

- الهيئة الناخبة: 24 مليونا و474 ألفا و161 ناخبا . - الناخبون فى الخارج: 914 ألفا و308 ناخبين.

- نسبة التصويت فى الداخل : 41.13% أى 9ملايين و747 ألفا و804 ناخبين. Advertisements

- عدد الاصوات الصحيحة:8 ملايين و504 آلاف و346 ناخبا.

- النسبة الاجمالية للمشاركة بما فيها الجاليات فى الخارج: 39.83% . - عدد الأصوات الباطلة: مليون و243 ألفا و458 شخصا.

- عدد الاصوات المتنازع عليها: 11 ألفا و588 صوتا .

- عدد مكاتب التصويت : 61 ألفا و239 مكتبا .

- عدد مراكز الانتخاب: 13 ألفا و295 مركزا .

وجاءت نتائج الانتخابات بفوز عبد المجيد تبون بالرئاسة بعد حصوله على 4 ملايين و945 ألفا و116 صوتا بنسبة 58.15% ، فيما حصل عبد القادر بن قرينة على مليونا و477 ألفا و735 صوتا، بنسبة 17.38% ، وحصل على بن فليس على 896 ألفا و934 صوتا بنسبة 10.55% ، وحصل عز الدين ميهوبى على 617 ألفا و753 صوتا بنسبة 7.26% ، وحصل عبد العزيز بلعيد على 566 ألفا و808 أصوات بنسبة 6.66% .

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