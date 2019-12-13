حماس تحتفل بذكرى انطلاقتها الـ 32 في قطاع غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، الجمعة، مسيرات بالذكرى السنوية الـ 32 لانطلاقتها.

وشارك مئات من أنصار الحركة في مسيرات انطلقت من مساجد شمال وجنوب القطاع عقب صلاة الجمعة، تحت شعار "بحد السيف بددنا الزيف".

ورفع المشاركون في مسيرات انطلقت من مخيم جباليا (شمال) ومدينة خانيونس (جنوب) صورا لقادة "حماس" وشهدائها، إضافة إلى الأعلام الفلسطينية.

وفي كلمة على هامش مسيرات شمالي القطاع، قال عضو المكتب السياسي للحركة فتحي حماد "إننا نسير بخطى ثابتة نحو التحرير والعودة إلى الأراضي المحتلة".

وأضاف حماد أن تعامل حركته مع إسرائيل "لن يكون إلا من خلال فوهة البندقية".

ولفت إلى أن تصدي مقاتلي القسام لعملية التوغل الإسرائيلية شرق خانيونس، ليلة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 "أربك حسابات الاحتلال وأدخله في دوامة".

وأعلنت القسام، آنذاك، أنها اكتشفت قوة إسرائيلية متسللة إلى خانيونس، واشتبكت مع عناصرها، ما أسفر عن استشهاد 7 من كوادر القسام، ومقتل ضابط إسرائيلي.

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وفي قضية المعتقلين الفلسطينيين، قال حماد: "مماطلة وكذب العدو الصهيوني في قضية الأسرى لن يفيد، وجنودكم لن يروا النور حتى يراه أسرانا".

وأكد أن حركته "تسعى لتعزيز الوحدة الوطنية مع جميع مكونات شعبنا".

من جهته قال القيادي في الحركة حمّاد الرقب، في مسيرات خانيونس: "حماس جاءت لتحيي الآمال وترسم طريق الجهاد والمقاومة".

وأضاف "القسام لقن العدو درسا قاسيا ومرغ أنفه في التراب".

وتابع الرقب "نحتاج إلى الوحدة لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية".

ولفت أن "مسيرات العودة وغرفة العمليات المشتركة (تضم فصائل مسلحة) جسدتا الوحدة الوطنية".

وذكر أن مدينة القدس "خط أحمر، وكل سياسات الاحتلال تجاهها لن تمر، وأن كل الاتفاقيات التي تنتقص لحقوق الشعب الفلسطيني ستسقط".

ويوافق 14 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، الذكرى السنوية لحركة حماس التي انطلقت عام 1987.

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