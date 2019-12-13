ميهوبي.. أول مرشح يهنئ تبون بفوزه برئاسة الجزائر

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/الخليج 365

هنأ عز الدين ميهوبي المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الجزائرية، اليوم منافسه عبد المجيد تبون الذي أعلنت السلطة المستقلة للإنتخابات فوزه في الجولة الأولى للسباق.

وقال ميهوبي الذي حل رابعا ب 7.38 بالمائة من الأصوات في مؤتمر صحفي "اهنىء المترشح الفائز عبد المجيد تبون وأتمنى له كل النجاح وتحقيق تطلعات الشعب، وانه لن يجد منا إلا الدعم لأننا في خدمة الشعب".



وعز الدين ميهوبي، هو الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (زعيمه رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى المسجون بسبب قضايا فساد).

وفي وقت سابق أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، حسب نتائج رسمية أولية.

وقال محمد شرفي رئيس السلطة إن المرشح تبون (مستقل) حصل على نحو 58.15 بالمائة من الأصوات، متبوعا بالمرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة بقرابة 17.38 بالمائة من الأصوات، بشكل يعني حسم الاقتراع من جولته الأولى.

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واعتبر أن "العملية الانتخابية جرت في شفافية وشهدت البلاد يوما تاريخيا".

وحل رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس في المركز الثالث بـ 10.5 في المائة وعز الدين ميهوبي بـ7.26 في المائة من الأصوات وعبد العزيز بلعيد بـ 6.66 في المائة من الأصوات أخيرا.

وتعلن النتائج النهائية في ظرف أسبوع من قبل المجلس الدستوري، وفق قانون الانتخابات.

والخميس، أعلنت سلطة الانتخابات أن 9 ملايين و672 ألف شخص شاركوا في الانتخابات بالداخل ما يمثل نسبة 41.14 بالمائة من عدد الناخبين المسجلين.

كما أن مشاركة الجالية بالخارج بلغت 914 ألفا 308 أشخاص، أي بنسبة مشاركة 8.69 بالمائة، لتستقر النسبة الأولية الاجمالية للتصويت في الداخل والخارج عند 39.93 بالمائة.

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