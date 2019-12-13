أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أنّ قواتها تواصل الكشف عن أنفاق الإرهابيين وردمها في منطقة عملية نبع السلام شمالي سوريا.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في موقع تويتر، مشاهد لأنشطة القوات التركية في الكشف عن أنفاق حفرها إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" بالمنطقة.

وأكد البيان أن الأنفاق تعرقل الحياة اليومية الطبيعية للمواطنين السوريين في المنطقة.

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قوات "نبع السلام" تواصل كشف أنفاق الإرهابيين شمالي سوريا

في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.لاالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.