فلسطينيون يتوافدون نحو حدود غزة للمشاركة في مسيرات العودة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

توافد مئات الفلسطينيين نحو حدود قطاع غزة، الجمعة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار".



وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مئات المتظاهرين يتوافدون نحو الحدود الشرقية للقطاع، حاملين الأعلام الفلسطينية.

وأطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم " فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا"



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ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.



ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

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