تونس.. تلاميذ مدرسة "معارف" يصوتون بمسابقة صور الخليج 365

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

شارك تلاميذ مدرسة "معارف" التركية بتونس اليوم الجُمعة، في عملية التصويت على "صورة العام" لوكالة الخليج 365، من بين صور أبرز الأحداث التي جرت خلال العام 2019.

وفي تصريح للأناضول قال مدير المدرسة صباح الدين قزاز "كل طلبتنا اليوم يشاركون في اختيار أفضل صورة لوكالة الخليج 365".

وتابع قزاز "نريد أن يكون تلاميذنا على بينة مما يحدث في العالم من وقائع، واليوم يتعرفون على أفضل أعمال مصوري الوكالة ونوعية وقيمة هذه الصور".

"ساندرا" تلميذة ب"معارف" قالت "اخترت صورة الثلج .. أحبه جدا وأتمنى ان أزور أماكن في العالم مختلفة عن تونس حيث تتساقط فيها الثّلوج ..

أما التلميذ "آفا" فقال للأناضول "صوت لمدينتي اسطنبول يظهر فيها جسر البوسفور ومجموعة من الأضواء المحيطة به..."

الطالبة "أريج" اختارت أيضا صورة "مدينة اسطنبول" وتقول في هذا السياق " صوت لها لأنها مدينة جميلة كما ان التناسق بين الجسر والضواء والسحب التي بدت بارزة أضاف للصورة جمالية أكبر.

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وأواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فتحت وكالة الخليج 365، باب التصويت من أجل اختيار "صور العام"، من بين صور أبرز الأحداث التي جرت خلال العام 2019.

وسيتم اختيار "صور العام" في 3 فئات، هي "الأخبار" و"الحياة" و"الرياضة"، من بين صور التقطها مراسلو الخليج 365 ومصوروها.

التصويت الذي يجري منذ 2012، يشمل 50 صورة اختيرت من بين حوالي 700 ألف صورة ملتقطة في تركيا ودول عدة، مثل سوريا وفلسطين ونيوزلندا وإندونيسيا وفرنسا.

وكل عام يشارك في التصويت المتاح باللغتين التركية والإنجليزية، كبار المسؤولين الأتراك، يتقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما يشارك في التصويت شخصيات سياسية ونجوم من عالم الفن والرياضة.

ويستمر التصويت الذي شارك فيه العام الماضي 223 ألف شخص، لغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول عبر الرابطين "aa.com.tr/yilinfotograflari" و"aa.com.tr/photooftheyear".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.