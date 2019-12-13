اخبار الخليج

مجند يمني يقتل ابنه رميًا بالرصاص

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

أقدم يمني مجند في أحد القطاعات العسكرية التي تديرها ميليشيا الحوثي بمحافظة إب اليمنية، على قتل ابنه رميًا بالرصاص، فيما أحدثت الحادثة غليانًا وغضبًا في الأوساط اليمنية باعتبارها جريمة بشعة.

ووفقًا للتفاصيل، فإن الضحية الطفل، والذي يدعى “عبدالحكيم”، تغيب عن المدرسة، فقرر والده العسكري بالأمن المركزي والذي يعمل في حراسة بوابة هيئة مستشفى الثورة العام بإب، بتخوفيه عبر إطلاق النار، لكن الرصاصة استقرت في بطن الطفل، ليفارق الحياة بعدها بساعات قليلة.

وأشعلت تلك الحادثة الشارع اليمني يوم أمس واليوم بشكل كبير، وسط تفاعل عاطفي مع الطفل ضحية الحادثة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجند يمني يقتل ابنه رميًا بالرصاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا