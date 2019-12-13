شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» توضح حقيقة تقديم المستفيدين طلبات لرفع المعاش التقاعدي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد عدم صحة ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ضرورة تقديم طلب من قبل المستفيدين لرفع إجمالي ما يصرف لهم من المعاش التقاعدي بعد تناقص عدد المستفيدين المستمرين بالصرف.

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وأوضحت «التقاعد» في بيان نشرته اليوم (الجمعة) أن ذلك يتم تلقائيا من النظام الآلي ودون الحاجة لتقديم أي طلب للمؤسسة، حيث يتضمن النظام الآلي للمؤسسة أن لا يقل إجمالي المعاش المخصص للمستفيدين المستمرين بالصرف وفقا لأحكام أنظمة التقاعد في أي حال من الأحوال عن 50 %من المعاش المستحق أو عن الحد الأدنى 1985 ريالا أيهما أعلى- وفقاً لـ”عكاظ”-.

كما أكدت المؤسسة أن المعاش التقاعدي للمتقاعد ينتقل للمستفيدين المحددين بالنظام بعد وفاة صاحب المعاش، ويوزع بينهم بالتساوي وفقا لأحكام أنظمة التقاعد، وفي كل الأحوال وفي جميع الأوقات يجب ألا يقل إجمالي المعاش التقاعدي الذي يخصص لجميع المستفيدين عن المتقاعد المتوفى عن 50 %من المعاش المستحق أو عن الحد الأدنى 1985 ريالا أيهما أعلى، وذلك تطبيقا للمادة الـ30 من نظام التقاعد المدني والمادة الـ24 من نظام التقاعد العسكري.

وأكدت «التقاعد» أهمية استقاء المعلومة من مصادرها من خلال الاطلاع على الأنظمة التقاعدية المتوفرة على موقع المؤسسة الإلكتروني sa.gov.pension.www أو المعلومات التي تنشر عبر حسابها في «تويتر» أو بالتواصل مع الرقم الموحد لخدمة العملاء 920014000.