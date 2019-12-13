شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال الشخصية» تُلزم 8453 أباً بتسديد النفقات المتأخرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة أحكاما صارمة بإلزام 8453 أبا ممتنعا عن تسديد النفقات المتأخرة لأبنائهم في الربع الأول من العام الحالي.

ووفقاً لـ” عكاظ”، كشف مصدر بوزارة العدل عن ارتفاع معدل أحكام النفقة بنسبة 55 %خلال الفترة ذاتها، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت عدد 5459 قضية نفقة، حيث احتلت محاكم منطقة مكة المكرمة المركز الأول في عدد قضايا النفقة بـ2970 قضية، الرياض 1661 ،الشرقية 1197 ،ثم المدينة المنورة بـ737 قضية.

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وتضمنت القائمة كذلك منطقة تبوك بـ382 قضية، عسير 322 ،القصيم 319 ،جازان 311 ،حائل 282 ،الجوف 98 ،الحدود الشمالية 46 ، ً وأخيرا نجران بـ48 قضية.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعا كالمعنفين في العقوبات وفقا لنظام حماية الطفل ، فيما حددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.