شكرا لقرائتكم خبر عن قطة إيطالية تؤخر إقلاع طائرة من مطار بيروت لمدة 50 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت قطة هربت من قفصها بتأخير إقلاع طائرة تابعة لمدة 50 دقيقة من مطار رفيق الحريرى الدولى فى العاصمة اللبنانية بيروت.

وفرت القطة من قفصها الذى كان فى حوزة مواطنة إيطالية، ما أدى إلى تأخر موعد إقلاع الطائرة لمدة 50 دقيقة صباح اليوم الجمعة، وفقا لموقع "روسيا اليوم".





وبقيت الطائرة جاثمة فى المطار إلى أن عثروا على القطة فى عنبر الإلكترونيات، وأعادوها إلى المسافرة الإيطالية، لتقلع الطائرة وتتابع رحلتها إلى إيطاليا.