«النيابة العامة» تُحقق في بلاغات عن حسابات مصرفية مشبوهة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مصادر مطلعة عن رفع بنوك محلية بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن حسابات مصرفية مشبوهة جرى فيها إيداع مبالغ كبيرة وتداولت مبالغ مجهولة المصدر، وصدرت تعليمات لاحقة بإكمال ما يلزم نظاما وتتبع الحسابات ومراجعة الأرصدة والإيداعات النقدية والحوالات الداخلية والدولية.
ووفقاً لـ”عكاظ”، أحالت الجهات المعنية البلاغات إلى دائرة الاقتصاد بالنيابة العامة للتحقيق وإكمال الإجراءات نظاما وإحالة المتهمين إلى القضاء.
وأكدت المصادر أن التحقيقات التي أنهتها النيابة العامة أظهرت أن من بين المشتبه بهم متسببا أودع في حسابات شخصية له وأخرى لمؤسسات وهمية لآخرين مبالغ قدرت بملايين الريالات من داخل وخارج المملكة، كما كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين أفصح قبل عام عن إخراجه مبلغ 5.2 مليون ریال من مطار جدة بزعم شراء عقارات في عاصمة عربية.
وأظهرت التحقيقات أيضا قضايا فساد وظيفي لعدد من المشتبه بهم ورجال أعمال بينهم رجل أعمال خارج المملكة متهم في قضايا رشوة ووافدون يعملون تحت كفالة مشتبه بهم، إضافة إلى رصد جرائم نصب واحتيال مالي.
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