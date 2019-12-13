شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» توضح مدى إمكانية استخراج صك طلاق من خلال «كرت العائلة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أجابت وزارة العدل على شكوى وردت إليها، من قِبَل أحد المتابعين، تساءل فيها عن إمكانية استخراج صك طلاق من خلال «كرت العائلة» فقط.

وقال المتساءل عبر حساب الوزارة بموقع “تويتر” في شكواه بأنه طلق زوجته، وأنها رفضت إعطاءه عقد النكاح، وأخذته معها لبيت أهلها، متسائلا عن الآلية التي يتم من خلالها إثبات الطلاق.

وتفاعلا مع الشكوى، قالت وزارة العدل، من خلال حساب «التواصل العدلي» المخصص للإجابة على استفسارات المستفيدين، إنه يمكن إصدار بدل مفقود لعقد النكاح من الجهة الصادر منها، موضحة أنه في حال تعذر ذلك تتحقق المحكمة من الزواج، ويتم النظر في طلب إثبات الطلاق وفق المقتضى الشرعي والنظامي.