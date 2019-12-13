شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء رسمي من «التعليم» بشأن واقعة اعتداء طالب على آخر داخل مدرسة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه نائب وزير التعليمبتشكيل لجنة للتحقيق في مقطع الفيديو المتداول لطالب يعتدي بالضرب على آخر داخل فصل بإحدى مدارس حي الشرائع في مكة.

وقالت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم التعليم العام: إنهإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لطالب بمدرسة في مكة المكرمة يعتدي على زميله، فقد وجه نائب وزير التعليمبتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء والتصوير وفق الإجراءات النظامية والتربوية، والتأكيد على متابعة وزير التعليموتشكيله الأسبوع الماضي لجنة للحد من أي مظاهر للعنف والتنمر بالمدارس.

وأظهر الفيديو المتداول، طالباً يعتدي على زميله داخل الفصل الدراسي، وعلقت إدارة تعليم مكة أنه تبيّن بعد إجراء تحقيق حول الواقعة أنها عبارة عن مزحة ثقيلة بين الطالبين.