دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ماذا بحث العالم على غوغل خلال 2019؟

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن قائمة الأكثر بحثاً عبر محركها خلال عام 2019، والتي تصدرتها هذا العام مباراة جنوب إفريقيا والهند في بطولة كأس العالم للكريكت.

وجاء في المركز الثاني في قائمة الأكثر بحثاً خبر وفاة الممثل الشاب كاميرون بويسيه، الذي توفي بشكل مفاجئ في 6 يوليو الماضي، عن عمر يناهز 20 عاماً، بسبب مضاعفات مرض الصرع الذي كان يعاني منه.

جيميل يطرح تحديث جديد بميزة غير مسبوقة alqiyady 1 جيميل يطرح تحديث جديد بميزة غير مسبوقة

شاهد أيضاً: جيميل يطرح تحديث جديد بميزة غير مسبوقة

وحلت بطولة كوبا أمريكا 2019 التي أقيمت في البرازيل في المركز الثالث، تليها في المركز الرابع مباراة أخرى في كأس العالم للكريكت بين الهند وبنغلاديش.

واحتل المركز الخامس في قائمة الأكثر بحثاً على غوغل هذا العام هاتف آيفون 11، الذي أطلقته آبل قبل عدة أشهر، وجاء بعده الموسم الأخير من المسلسل الشهير Game of Thrones.

هل تتلاعب غوغل بنتائج بحث المستخدمين؟ alqiyady 1 هل تتلاعب غوغل بنتائج بحث المستخدمين؟

شاهد أيضاً: هل تتلاعب غوغل بنتائج بحث المستخدمين؟

Advertisements

وكان المركزين السابع والثامن من نصيبي فيلمين حققا نجاحاً كبيراً عند عرضهما، وهما Avengers: Endgame و Joker على التوالي.

أما المركز التاسع فقد جاء فيه حريق كنيسة نوتردام، بينما ظهرت بطولة كأس العالم للكريكت للمرة الثالثة في المركز العاشر والأخير في قائمة الأكثر بحثاً على غوغل خلال 2019.المزيد:

حيل في التسوق الإلكتروني ستوفر أموالك

تهكير الواي فاي: ماذا تعرف عنه وكيف تحمي نفسك منه؟

كيفية إخفاء صفحتك الشخصية على فيسبوك بعيداً عن الغرباء والمتطفلين

إنفوجرافيك: خسائر يومية هائلة تتكبدها الدول عند قطع الإنترنت

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي