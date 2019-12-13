دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي على غوغل: قائمة أكثر الأخبار بحثا في 2019

كشف غوغل، محرك البحث الأوسع انتشارا، عن قائمة أكثر الأخبار بحثا خلال عام 2019.

فقد تصدرت مباراة الهند وجنوب إفريقيا في كأس العالم للكريكت، قائمة المواضيع الأكثر بحثا على مستوى العالم في هذا العام، وجاءت بعدها وفاة الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بوريس، الذي أُصيب بتشنجات خلال نومه أدت إلى وفاته.

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وفي المرتبة الثالثة، ظهرت بطولة كوبا أمريكا، التي أقيمت في الصيف، والتي فاز بها المنتخب البرازيلي.

وفيما يتعلق بالأخبار، فقد احتلت بطولة كوبا أمريكا المركز الأول، لتتقدم بذلك على حريق كاتدرائية نوتردام في باريس.

وتصدر لاعب كرة القدم الأمريكية أنطونيو براون خانة الأشخاص الذين تم البحث عنهم على غوغل، لا سيما بعد تحوله من أفضل اللاعبين إلى نجم لا يرغب أي ناد التعاقد معه، نتيجة لتصرفاته غير الرياضية. وتلى أنطونيو، لاعب باريس سان جريمان، نيمار، الذي احتل المركز الثاني، لا سيما بعد انتشار خبر احتمالية انتقاله لبرشلونة الإسباني، في الصيف الماضي.

وفي قائمة الرياضيين، تصدر 4 أمريكيين ما أرجعه البعض إلى طريقة البحث الأمريكية المعتمدة على استخدام غوغل، على عكس ما يفعله متابعو اللعبة في دول أخرى إذ يبحثون بالأكثر على توتير أو تطبيقات أخرى.

وفي قائمة الأفلام الأكثر بحثا، جاء الفيلم الأمريكي أفينجزر أو المنتقمون في الصدارة، بينما احتل فيلم جوكر المرتبة الثانية، أما في المرتبة الثالثة فقد جاء فيلم كابتن مارفيل.

وفي عالم الكرة، كانت بطولة كوبا أمريكا الأكثر بحثا على غوغل، كما نالت بطولة كأس العالم للكريكت نسبة كبيرة من البحث، لا سيما المباراة الافتتاحية للمنتخب الهندي أمام جنوب إفريقيا.

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