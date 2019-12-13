شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر انفجار لغم بريف درعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة أطفال قتلوا وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء انفجار لغم أرضى من مخلفات التنظيمات المسلحة فى ريف درعا الجنوبي. وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم الجمعة أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و14، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد مشافى دمشق لتلقى العلاج حيث يعانى بعضهم من جراح خطرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر انفجار لغم بريف درعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.