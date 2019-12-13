نائب تركي معارض يدعو لتأسييس مجموعة صداقة برلمانية مع ليبيا

أنقرة/الخليج 365

تقدم النائب عن حزب "الشعب الجمهوري"(المعارض)، دنيز ياووز يلماز، بطلب إلى رئاسة البرلمان التركي من أجل تأسيس مجموعة صداقة برلمانية مع ليبيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به في البرلمان، الجمعة.

ولفت إلى أن التطورات في ليبيا والتي تحولت إلى حرب أهلية تؤثر على العلاقات البرلمانية.

وقال إن تأسيس مجموعة الصداقة، ضرورة تمليها العلاقات العريقة التي تربط بين البلدين منذ سنوات طويلة.

وأضاف: "في هذا الصدد، نتوقع من رئاسة البرلمان إنشاء مجموعة الصداقة في أسرع وقت ممكن".

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وتطرق إلى مذكرة التفاهم حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مؤكدا أنها ستفتح حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.



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