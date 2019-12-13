الحكومة الليبية تبسط سيطرتها على منطقة التوغار جنوبي طرابلس

طرابلس/ وليد عبد الله / الخليج 365- بعد محاولة مسلحي حفتر التسلل إليها

- بركان الغضب: السيطرة جاءت بعد أن تعاملت مع 4 مدرعات إماراتية حاولت التسلل والوصول إلى طريق العزيزية



أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الجمعة، بسط سيطرتها على منطقة التوغار جنوبي العاصمة طرابلس، بعد محاولة مسلحي اللواء المتقاعد حفتر التسلل اليها.



وأضافت قوات الوفاق في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن "عملية السيطرة جاءت بعد أن تعاملت مع 4 مدرعات إماراتية حاولت التسلل والوصول إلى طريق العزيزية".



وأشار البيان إلى أنه "تم قتل من كان على متنها من عناصر إجرامية ومرتزقة الجنجويد التابعين لمليشيات حفتر".

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