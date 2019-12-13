السرّاج: الجيش الليبي يلقن الغزاة والمرتزقة دروسا قاسية

طرابلس/ وليد عبد الله / الخليج 365 قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج إن "قوات الجيش الليبي صدوا العدوان ولقنوا الغزاة والمرتزقة والانقلابيين دروسا قاسية"، في إشارة لمحاولة مسلحي حفتر التسلل لمنطقة التوغار جنوبي العاصمة طرابلس. جاء ذلك في كلمة للشعب الليبي بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة.

وقال السراج "لا تصدقوا أكاذيب الواهمين وصفحاتهم، فلا ساعة صفر الا ساعة أوهام".

وأضاف "آن الأوان لطي صفحة حكم الفرد الواحد وأدعو الجميع إلى الوقوف معا للالتفاف حول الدولة المدنية وبناء دولة المؤسسات والقانون".

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وحول محاولات قوات حفتر السيطرة على منطقة التوغار جنوبي طرابلس قال إن " قوات الجيش الليبي وثوار السابع عشر من فبراير صدوا العدوان ولقنوا الغزاة والمرتزقة والانقلابيين دروسا قاسية".

ياتي خطاب السراج بعد ساعات من كلمة لخليفة حفتر زعم فيها بدء ساعة الصفر والاقتحام لقلب العاصمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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