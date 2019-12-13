إسرائيل تمنع مسيحيي غزة من المشاركة في احتفالات الميلاد بالقدس

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

قررت إسرائيل منع المسيحيين في قطاع غزة من المشاركة في احتفالات الميلاد في القدس وبيت لحم.

ونقلت هيئة البث العبرية عن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل أبو رطن قوله إنه "لن يسمح للمسيحيين من سكان غزة بزيارة الأماكن المقدسة في بيت لحم والقدس خلال فترة أعياد الميلاد المجيدة الوشيكة".

وأضاف "اتخذ هذا القرار بسبب معارضة جهاز الأمن العام (الشاباك) لإجراء هذه الزيارات".

واستدرك "سيسمح لسكان غزة المسيحيين بمغادرة البلاد عن طريق جسر اللنبي"، في إشارة إلى معبر الكرامة أو جسر الملك حسين بين الضفة والأردن.

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وتبدأ الأسبوع القادم احتفالات بأعياد الميلاد لدى الطوائف المسيحية في القدس وبيت لحم وتستمر حتى يناير/كانون الثاني المقبل.

وتقدر إحصائيات فلسطينية وجود عدة آلاف من المسيحيين الفلسطينيين في غزة.

واتخذت إسرائيل العام الماضي قرارا مشابها ثم تراجعت عنه في اللحظات الأخيرة بعد تدخلات دولية.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.