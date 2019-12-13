مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر التركي للسوريين

كيليس / عزت ماضي / الخليج 365

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركية، مساعدات إنسانية تشمل مواد غذائية، وملابس ومستلزمات صحية، للسوريين في مناطق الباب، والراعي، وأعزاز التي تم تحريرها من الإرهاب بواسطة عملية درع الفرات التركية شمالي سوريا.

وشارك إسماعيل حقي طورونج، نائب رئيس الهلال الأحمر التركي، الخميس، في توزيع المساعدات على السوريين.

وفي حديثه للأناضول، قال طورونج، إن حل مشكلة الغذاء للأشخاص الذين يعيشون في تلك المنطقة يأتي في مقدمة أولويات الهلال الأحمر.

وأفاد أن الجمعية تواصل أنشطتها من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للسكان بالمنطقة.

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وأوضح طورونج، أن الجمعية، توفر بمرور الوقت احتياجات السوريين بالمنطقة من مستلزمات صحية، وخدمات تعليمية للأطفال.

ولفت إلى أن مستوى المعيشة في المنطقة يتطور بمرور الوقت.

وقال طورونج، "الناس هنا يستطيعون تلبية احتياجاتهم بآمان. وتركيا تسهم بشكل كبير من أجل تحقيق ذلك. لم أر هنا معاناة تصل إلى حد الخطورة، هناك بعض المشكلات بسبب موسم الشتاء".

وأضاف: "آمل أن تسهم الأغطية، والفحم، وغيرها من مستلزمات التدفئة في أن يجتاز السوريون بالمنطقة هذا الشتاء بسلام".

وأوضح طورونج، أن الهلال الأحمر التركي، يفتح أبوابه دائمًا لفاعلي الخير للتبرع من أجل استمرار تقديم الدعم والأعمال الخيرية للسوريين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.