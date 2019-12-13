التراث حاضر في كتاب جدة

سلمى الشهراني

لم تغب الزخارف التراثية والوان البيئة السعودية من مختلف مناطق المملكة عن معرض كتاب جدة الخامس الذي يقام حاليا في ابحر الجنوبيه.

وتصدرت جناح الفنون البصرية لوحات الفنان وهيب زقزوق بأعمال تراثية تحاكي النقوش والزخارف في المكملات الخشبية للابواب والشبابيك من كافة انحاء المملكة وهي الزخارف التراثية والهندسية والألوان الأكثر اقترابا من الالوان الافريقة التي تعطي حيوية وجمالا.

وابدى زقزوق سعادته بالمشاركة في معرض كتاب جدة معتبرا اياه محفلا ثقافيا كبيرا، مشيرا الى انه وجد تجاوبا وتفاعلا من زوار المعرض كون الالوان والزخارف التراثية ملفته لنظر اي عربي لانها تكون له مخزونا بصريا في الذاكرة.

واضاف زقزوق، ماوجدته من تفاعل جماهيري يضعني امام تحد في الاستمرار بهذا للأسلوب الذي لاقى رواجا داخل وخارج المملكة في مشاركتي في عدد من البيناليات العالمية بتراث ومخزون لوني يوضح ماهية حضارة المملكةً.