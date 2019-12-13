شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ شابين مغربيين علقا فى الثلوج بعد نشرهما فيديو استغاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت السلطات المغربية من إنقاذ شابين مغربيين حوصرا وسط الثلوج قرب قمة تدغين، أعلى قمة بسلسة جبال الريف، بعد أن لجأ أحدهما إلى بث تسجيل فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى يناشدان فيه المسؤولين لإنقاذهما.

وظهر فى الفيديو الذى نشر قبيل حلول مساء أمس الخميس وتمت مشاركته على نطاق واسع، شاب يدعى خالد قال إنه وصديقه إسماعيل عالقان وسط الثلوج بالقرب من جبل تدغين (البالغ ارتفاعه 2456 مترا) والذى يقع ضمن سلسلة جبال الريف الممتدة بشمال المغرب.

ودعا خالد إلى مشاركة الفيديو على نطاق واسع، وقال إنهما لا يقويان على مواصلة الحركة، لأن "الثلج يزحلقهما إلى منحدرات خطيرة" ولا يملكان المعدات اللازمة. وقال خالد إن صديقه، الذى بدا منهكا، مصاب بكسر.

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وأعلن مسؤولون بعد قليل من نشر الفيديو أنه تم إنقاذ الشابين على يد السلطات وبعض المتطوعين.

وتقع بعض الحوادث من حين لآخر فى المناطق الجبلية المغربية التى تشهد تساقط الثلوج فى هذا الوقت من السنة.

وتوفى العام الماضى راعى غنم داهمته عاصفة ثلجية فى جبل بويبلان فى سلسلة الأطلس المتوسط، حيث عثرت عليه السلطات مدفونا تحت الثلوج، بعد أسبوع من مفارقته الحياة.