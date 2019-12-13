سفيرة السعودية تزور قاعدة بنساكولا البحرية









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: زارت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة السعودية في الولايات المتحدة الأميركية، أمس، القاعدة البحرية في بنساكولا في ولاية فلوريدا لتقديم التعازي بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع بإطلاق الرصاص من قبل ضابط في سلاح الجو السعودي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص قبل أيام.

التقت الأميرة ريما أفراد من قيادة قاعدة بنساكولا البحرية "وكررت إدانتها لهذا الهجوم المروع"، في حين تعهدت بتقديم كل المساعدات الممكنة التي تسهم في إسراع وتيرة التحقيق.

من جهته أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل السعودي في وقت سابق اتصالًا هاتفيًا مع دونالد ترمب الرئيس الأميركي عبّر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا. ووصف العاهل السعودي الهجوم بالهمجي. وقال إن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكنّ للشعب الأميركي الاحترام والتقدير.

كما أكد الملك سلمان خلال اتصاله مع ترمب وقوف المملكة إلى جانب أميركا، وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأميركية المعنية للوصول إلى المعلومات كافة التي تساعد على كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.