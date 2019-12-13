الاثنين والثلاثاء عطلة العيد الوطني وعيد الجلوس

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Ayam قدمت بواسطة صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تعميم بشأن عطلة العيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم. وجاء في التعميم أنه بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين، وذكرى تولي جلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم، تعطل جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالمملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين للسادس عشر والسابع عشر من شهر ديسمبر 2019. شاهد أيضا: احتفال بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين مقدم من Akhbaar24 إعادة تشغيل الفيديو Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

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