شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك ينقذ شابين حاصرتهما الثلوج على قمة جبل فى المغرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المغربية، عن تمكن عناصر المياه والغابات بجماعة إساكن التابعة للنفوذ الترابى لإقليم الحسيمة، بمعاونة أفراد من الدرك الملكى والوقاية المدنية، وبمساعدة بعض من سكان دوار أزيلا، مساء الخميس، من إنقاذ سائحين مغربيين علقا بقمة جبل تدغين، بعدما حاصرتهما الثلوج من كل الاتجاهات.

وأفاد مصدر مطلع، فى تصريح لموقع "هسبريس" المغربى، أن عملية الإنقاذ بدأت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بعدما تجاوبت عناصر المياه والغابات بالمنطقة مع طلب نجدة بثه أحد العالقين بقمة جبل تدغين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، موضحًا أن الأخير "نشر فيديو عبر خاصية البث المباشر للفيديو عبر الموقع عقب تعرض رفيقه لإصابة خطيرة على مستوى القدم، منعته من الحركة".

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وأضاف المصدر ذاته أن "عناصر المياه والغابات التى كانوا بالجوار سارعوا للالتحاق بالشخصين المحاصرين وسط الثلوج، مستعينين بالإحداثيات التى نشرها أحدهما، كما تم ربط الاتصال بعناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية من أجل المساعدة فى إنقاذ الشابين".

وكان الشابان قررا تسلق جبل تدغين، الذى يعتبر أعلى قمة بجبال الريف، قبل أن تحاصرهما الثلوج، ويفقدا طريقهما، وتطورت الأمور بعد إصابة أحدهما بكسر على مستوى القدم، مصحوبة بنزيف، ما اضطر رفيقه إلى إطلاق نداء استغاثة عبر "فيديو" مباشر نشره على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعى "فيس بوك".

وتم تداول المقطع المذكور من طرف أصدقاء الشاب، فتجاوبت معه السلطات المعنية فى المنطقة بشكل سريع بإطلاق عملية بحث كللت بالنجاح، وفى السياق ذاته، أفادت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية بإقليم الحسيمة، بأنها تمكنت بمساعدة بعض المواطنين والمرشدين السياحيين الجبليين الذين كانوا على مقربة من المرتفع الجبلى، من تحديد مكان وجود الشخصين المفقودين، اللذين ينحدران من مدينتى تمارة وسلا".

وأضاف البلاغ أن "مجموعة مكونة من ثلاثة مرشدين جبليين استطاعت الوصول إليهما، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما، إذ كان يعانى أحدهما من كسر على مستوى الكتف والرجل إثر سقوطه العرضى، وذلك بإرشاد واتصال مباشر مع عناصر الوقاية المدنية التى تمكنت، رفقة باقى السلطات والمصالح، من الوصول إلى عين المكان، ونقل المعنيين بالأمر إلى المستشفى لتلقى العلاجات الضرورية".