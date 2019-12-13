شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: مجهولون يشعلون النيران فى مخيم اعتصام وسط كربلاء بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن مجهولين أضرموا النار فى مخزن تابع لخيم الاعتصام فى حى البلدية وسط مدينة كربلاء بالعراق.

وفى سياق منفصل أغلق موقع تويتر، اليوم، حساب قيس الخزعلى زعيم ميلشيات "عصائب أهل الحق" فى دولة العراق، بعدما فُرضت عقوبات أمريكية عليه بسبب اتهامه بقمع المتظاهرين والفساد.

وجاءت رسالة تحذيرية عبر حسابه على تويتر، حيث كتب: "هذا الحساب مقيد موقتا"، وأن سبب الإيقاف وجود نشاط غير عادى.