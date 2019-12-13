الجيش اللبناني يوقف 7 ناشطين شمالي بيروت

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أوقف الجيش اللبناني، الجمعة، 7 ناشطين بتهمة المشاركة في قطع شارع رئيسي شمالي العاصمة بيروت.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الجيش "نقل الشبان الموقوفين على خلفية قطع أوتوستراد جل الديب إلى ثكنة صربا العسكرية (شمال بيروت)".

من جانبها، أفادت مراسلة الخليج 365 أن "عمليات كر وفر وقعت صباح الجمعة بين الجيش من جهة وعدد من المحتجين على أوتوستراد جل الديب، أثناء محاولتهم قطع الطريق بالاتجاهين".

وأوضحت أن "الجيش عمل على إبعاد الشبان بالقوة لإعادة فتح الطريق، ونجح في فتح السير بالاتجاهين".



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وفي سياق آخر، أقفل محتجون مدخل مصلحة تسجيل السيارات والآليات (مؤسسة رسمية) في منطقة جونية (شمال بيروت)، ومنعوا الموظفين من الدخول الى مكاتبهم، ووضعوا عند المدخل العلم اللبناني، وفق مراسلة الخليج 365.



وذكرت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "تويتر" أن جميع الطرقات ضمن نطاق محافظة الشمال سالكة باستثناء ساحة النور في مدينة طرابلس (شمال لبنان).



ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد مدن لبنانية عدة بينها العاصمة بيروت، احتجاجات شعبية تطالب بمحاسبة من يصفهم المحتجون بالفاسدين داخل السلطة واستعادة الأموال المنهوبة.

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