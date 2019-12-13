المغرب وتركيا يبديان رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الرغبة المشتركة في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، والعمل على تطوير الاستثمارات والمبادلات التجارية، بشكل يخدم مصالح كلا البلدين.

جاء ذلك بسحب بيان لرئاسة الحكومة المغربية، عقب لقاء جمع العثماني وتشاووش أوغلو على هامش احتفال نظمته الخارجية المغربية، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، بالرباط.

وأعرب وزير الخارجية التركي عن تقدير بلاده للدور الريادي الذي قام به المغرب في إنشاء وتعزيز منظمة التعاون الإسلامي.

وأشاد بتشبث المملكة المغربية، تحت قيادة العاهل المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس (تابعة لمنظمة التعاون الاسلامي)، بنصرة قضايا الإسلام والمسلمين عبر العالم وخاصة قضية الشعب الفلسطيني.

Advertisements

وجدد موقف بلاده الثابت بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة وتشبتها باستقرار المغرب، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع المغرب في اتجاه القارة الإفريقية.

من جهته، أعرب رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عن تقدير المغرب لموقف الجمهورية التركية الثابت بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة.

كما أكد دعم بلاده في إطار ثوابت سياستها الخارجية، لوحدة الجمهورية التركية ورفضه لكل الحركات الانفصالية.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.